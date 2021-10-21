港股連升四日累漲1,173點後，21日小幅開高，微幅震盪。

恒指高開5點報26,141點，截至10點13分，報26,156.75點，上漲20.73點，漲幅0.08％。

國指高開6點報9,283點，現報9,324.11點，上漲47.42點，漲幅0.51％。

紅籌指數報3,936.48點，上漲59.5點，漲幅1.53％。

科技股方面則是開高走低，恒生科技指數21日開13點或0.2％報6,704點；現報6,668.38點，下跌22.95點，跌幅0.34％。

(時報資訊)

#科技股 #恒指

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
29161.71 -93.84(0.32%)
10:35
南韓KOSPI
3021.80 +8.67(0.29%)
11:06
香港恆生
26187.14 +51.12(0.20%)
11:11
上證指數
3605.64 +18.64(0.52%)
11:11
深圳成指
14466.39 +14.14(0.10%)
11:11
英國FTSE
7223.10 +5.57(0.08%)
10/20
法國CAC
6705.61 +35.76(0.54%)
00:05
德國DAX
15522.92 +7.09(0.05%)
10/20

延伸閱讀