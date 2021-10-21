港股連升四日累漲1,173點後，21日小幅開高，微幅震盪。
恒指高開5點報26,141點，截至10點13分，報26,156.75點，上漲20.73點，漲幅0.08％。
國指高開6點報9,283點，現報9,324.11點，上漲47.42點，漲幅0.51％。
紅籌指數報3,936.48點，上漲59.5點，漲幅1.53％。
科技股方面則是開高走低，恒生科技指數21日開13點或0.2％報6,704點；現報6,668.38點，下跌22.95點，跌幅0.34％。
(時報資訊)
港股連升四日累漲1,173點後，21日小幅開高，微幅震盪。
恒指高開5點報26,141點，截至10點13分，報26,156.75點，上漲20.73點，漲幅0.08％。
國指高開6點報9,283點，現報9,324.11點，上漲47.42點，漲幅0.51％。
紅籌指數報3,936.48點，上漲59.5點，漲幅1.53％。
科技股方面則是開高走低，恒生科技指數21日開13點或0.2％報6,704點；現報6,668.38點，下跌22.95點，跌幅0.34％。
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