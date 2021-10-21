體育署推出加碼券「動滋券2.0」將連續4周抽出200萬份500元的動滋券，抽籤日期分別是10月14日、10月21日、10月28日、11月4日。中籤者可以上動滋券官網獲得專屬的QR Code，結帳時出示QR Code、告知中籤者身分證號末四碼即可抵用。
而今年的動滋券使用規則與去年有些差異，今年主要是用在看比賽與做運動，但不能用於購買運動用品或運動彩券，詳情可至動滋券官網查詢。而動滋券的使用期限至明年6月20日為止。
(時報資訊)
體育署推出加碼券「動滋券2.0」將連續4周抽出200萬份500元的動滋券，抽籤日期分別是10月14日、10月21日、10月28日、11月4日。中籤者可以上動滋券官網獲得專屬的QR Code，結帳時出示QR Code、告知中籤者身分證號末四碼即可抵用。
而今年的動滋券使用規則與去年有些差異，今年主要是用在看比賽與做運動，但不能用於購買運動用品或運動彩券，詳情可至動滋券官網查詢。而動滋券的使用期限至明年6月20日為止。
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