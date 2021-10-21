【LIVE直播】身分證末碼相同爽中500！動滋券今再抽50萬名幸運兒。（中時新聞網）

第二波動滋券將由跆拳道男神劉威廷抽出50萬名幸運兒，身分證尾數末2碼是「91、11、04、18、57」或末3碼是「498、756」等7組數字的民眾可抱走500元的動滋券，中籤者將在下午5時起收到中籤簡訊通知。使用期限至2022年6月20日止。

體育署推出加碼券「動滋券2.0」將連續4周抽出200萬份500元的動滋券，抽籤日期分別是10月14日、10月21日、10月28日、11月4日。中籤者可以上動滋券官網獲得專屬的QR Code，結帳時出示QR Code、告知中籤者身分證號末四碼即可抵用。

而今年的動滋券使用規則與去年有些差異，今年主要是用在看比賽與做運動，但不能用於購買運動用品或運動彩券，詳情可至動滋券官網查詢。而動滋券的使用期限至明年6月20日為止。

(時報資訊)