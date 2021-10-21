【時報記者郭鴻慧台北報導】製鞋業越南廠復工有進度，獲多方買盤肯定，今日豐泰(9910)、寶成(9904)、志強-KY(6768)聯袂揚升，鈺齊-KY(9802)挾著前3季獲利重返成長軌道，股價漲幅逼近1.5%。
豐泰越南產能占總產能比重52%，日前因當地疫情嚴峻而停工，10月復工後越南產線超越預期，主要客戶Nike需求仍維持強勁，之前暫時停工所遞延訂單可望有利第4季至明年上半年營運動能轉強。豐泰在越南仍將維持擴充產能計畫，2022年仍將新增7~10%的新產能。
志強越南兩廠區階段性復工達50%，目前手中掌握訂單狀況仍維持，正審慎分階段復工，以趕上客戶的需求。先前志強的志中廠，已獲准恢復產能50%，志雄廠在10月20日起恢復生產，先前已先恢復4%，約300名人力生產。
寶成越南廠也正在逐步恢復生產，目前生產線復工進度超前，市場預期，有機會在11月下旬復全能生產。寶成手上訂單滿滿，大陸廠因有搶到發電機，未受限電干擾，廠區仍正常連作，並全力追趕訂單。
(時報資訊)
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