美股道瓊、標普指數收紅，逼近歷史新高，台股今(21日)以16904.46點開出後，指數開高走高，在台積電、貨櫃三雄領軍下，接近10點時，大盤站上萬七大關，來到17009.34點，上漲121點。台積電盤中來到603元，上漲5元，漲幅0.84%，貨櫃三雄漲幅都逾1%，長榮、陽明都站回90元之上。
美股第3季財報優於預期，減緩投資人對通貨膨脹的疑慮，道瓊工業指數周三(20日)上漲152.03點，漲幅0.43%，以35609.34點作收；標準普爾500指數上漲16.56點，漲幅0.37%，收在4536.19點；那斯達克指數則下跌7.41點，跌幅0.05%，收在15121.68點；費城半導體指數下跌7.23點，跌幅0.21%，收在3374.22點。
台股ADR部分，台積電ADR下跌1.17%，聯電ADR下跌1.88%，日月光ADR下跌1.13%。
台股20日開高走低，早盤一度上攻至16973點，逼近萬七大關，市場買盤追價意願不足，終場加權指數以16887.82點作收，下跌12.85點，成交值2652億元，三大法人合計賣超55.48億元，其中以外資及陸資賣超49.18億元最多，自營商賣超16.62億元，投信則是買超10.32億元。
(時報資訊)
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