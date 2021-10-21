【時報-台北電】中國人民銀行今公告，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，故以利率招標方式展開7天期1000億元(人民幣，下同)逆回購操作，中標利率2.2%不變。今另有100億元逆回購到期，單日淨投放900億元。

　據統計，人行百億規模逆回購止於本周二，該操作為連續9天；並於周三開始展開千億逆回購至今。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸 #人行 #人民幣 #逆回購

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