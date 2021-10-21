【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數209.35點，漲2.36點；總計460家漲、159家跌、81家持平；委買6776248張、委賣4680736張；總成交值405.90億元。

(時報資訊)

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