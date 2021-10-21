【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17002.52點，漲114.70點；總計641家漲、176家跌、125家持平；委買26770863張、委賣19667424張；總成交值1143.63億元。

(時報資訊)

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