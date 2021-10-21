大陸易簡財經網21日報導，大陸中國忠旺集團15日，發布公告稱，下屬公司及其子公司已出現嚴重經營困難，經多方努力，已無法依靠自身力量解決當前問題。中國忠旺，是全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品製造商，於2009年在港股上市。背後老闆是「亞洲鋁王」劉忠田，31年來身價從200元（人民幣，下同）到2009年240億資產，一度「加冕」中國首富，身家最高時一度接近300億元，被譽為「最會做生意的東北人」。近日，美國司法部公布了對中國忠旺的起訴文件，劉忠田被指控24項，一共最多可判465年。
2019年胡潤全球富豪榜上，劉忠田的身家為165億元，今年僅存80億元。短短兩年，身家減少超一半。
美國檢方稱，忠旺通過美國關聯公司購買自家鋁材產品，關聯公司在意匯款形式返匯給忠旺，資金形成閉環，銷售收入和利潤得以虛增。美國司法部將之成為「複雜的金融詐騙」。
起訴書還稱，在上市當年，劉忠田還指示關聯方向忠旺國際以借款形式打款2億美元，以此虛增公司資產。
在部分業內人士看來，中國忠旺的業績「好得出奇」。多年財報資料顯示，中國忠旺的「毛利率」在18.3％-40.6％之間，近年來維持在33％左右。而目前行業一般毛利率是8-20％。
起訴書還稱，在2011-2014年間，劉忠田向美國一共出口了220萬個鋁製托盤（Aluminum Pallets），由此避稅18億美元。
創業期間，劉忠田憑藉準確的市場判斷力，正確選擇了快速致富的賽道，這份聰明讓他吃透時代紅利。這次沒有幸運臨幸，豪賭失敗，讓他走在危機邊緣，生意場上動歪腦筋的後果，最終還是砸到了自己。
從一個攥著200元「創業」的窮小子，到身價百億的中國首富，劉忠田的一生堪稱傳奇。如今企業負債900億，這個傳奇故事多了筆灰暗的顏色。
1964年，劉忠田出生於遼寧，家境貧寒，從小就開始通過自己的業餘時間賣廢品補貼家用。1978年，14歲的劉忠田高中畢業後，揣著200塊錢倒騰木材，賺了第一桶金。
90年代，房地產開始熱了起來。29歲的劉忠田與香港的威力旺公司，合資成立了遼陽忠旺鋁材。借助著「房地產黃金十年」的春風，建材市場迅猛發展，到2001年，忠旺集團已躋身中國大型企業集團五百強行列。
2002年，劉忠田又做了一個大膽的決定，轉型做工業鋁型材。他購入一系列大型擠壓機設備，7年連燒20多億元。
生產線完工後，忠旺僅用2年時間就收穫了60億元的收入；2008年上半年，忠旺集團的資產總額已高達89.5億元，營收高達112.6億元。
2009年初，中國忠旺以125MN為主的大型擠壓機，開始生產高端工業鋁型材，並迅速擠入行業前三。
也是在那一年，中國忠旺在港交所上市，募資13億美元，成為當年全球融資規模最大的上市公司。創始人劉忠田的個人財富一度暴漲到240億港元，登頂中國首富。
後來幾經發展，忠旺集團更是發展成為全球第二大，及亞洲第一大工業鋁擠壓產品研發製造商，核心業務包括工業鋁擠壓、鋁壓延及深加工。
財報資料顯示，過去10年間，中國忠旺的物業、廠房和設備資產等固定資產翻了10倍，從2010年的49.12億元飆升至2020年的685.91億元。
然而，其營業收入在2020年卻僅有204億元，不到2010年的105.22億元營收的兩倍。
實際上，2019年，中國忠旺已經出現營收淨利雙下滑的局面，籌資現金流更是出現斷崖式下跌，從2018年的199.5億元跌至2019年的-66.4億元，同比暴跌133.28％。
到了2020年，中國忠旺的淨利潤，已經下滑至8年前的水準，為18億元，同比上年跌超4成，年報還被審計師出具保留意見，原因為無法對儲存於海外港口的6.13億元人民幣存貨執行任何審計程序。
在財務不斷吃緊的情況下，2011年前後，忠旺開始了金融機構布局。2016年，中國忠旺豪擲300多億元入主保險公司君康人壽。在銀行方面，忠旺集團參股銀行數量更是多達七家，幾乎「橫躺」了東北金融圈。
不過，忠旺在完成金融布局後不久，便遇到了「保險姓保」和金融去槓桿的浪潮，融資空間極速收窄。
從2019年開始，忠旺集團以各種形式從君康占用的保險資金餘額達數百億元。從財報中也可看出，忠旺從銀行中借走的資金也陸續增多。2020年財報資料顯示，中國忠旺的銀行以及其他貸款的金額為251.5億元。
此外，遼寧忠旺集團還通過各種途徑四處找錢。天眼查顯示，2020年底，遼寧忠旺進行過一筆大額動產抵押，抵押金額為57.3億元。
抵押完動產押股權，2021年，遼寧忠旺集團在兩家銀行出質總計33.5萬股股權。該公司從2021年4月以來11次成為被執行人，被執行總金額達37.77億元。
根據中國忠旺2020年度財務報告，中國忠旺總資產1279.7億元，流動資產408.83億元，總負債910.33億元，資產負債率71.1％；貸款總額669.2億元，較上年末增加21.3億元。
為了緩解債務難題，中國忠旺寄希望於通過借殼＊ST中房回歸A股，然而一直未能成功。
忠旺「借殼」失敗之後，又宣布上半年財務業績無法在8月準時發布，公司股票也停牌。
(時報資訊)
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