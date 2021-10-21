【時報-台北電】供給緊張，周三馬來西亞棕櫚油刷新歷史新高，受到南半島棕櫚油加工商協會(SPPOMA)預測，馬來西亞部分地區十月上半月的產量較上月下降0.2%，且而且印度尼西亞限制毛棕櫚油出口政策，以對價格保持防禦性，推助棕櫚油價格飆升。

分析師表示，因全球食用油短缺，而棕櫚油較競爭油相對便宜，亦推助從中國和印度等價格敏感市場採購，以避免食品通脹。

周三(10/20)馬來西亞衍生產品交易所(BMD)1月棕櫚油期貨終場漲近2.5%，至每噸5066馬幣（約為1217.79美元），而近月棕櫚油漲2.4%，報每公噸5300馬幣；大連期交所交易最活躍月份豆油漲2.2%，最活躍月份棕櫚油漲2%。(編輯整理：鄧凱綺) (商品行情網)

(時報資訊)

#商情 #馬來西亞 #棕梠油

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（更新：2021/10/21）
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