【時報-盤中焦點股】1.台積電(2330)：三大法人連兩日買超，今早股價收復600關、開高602元，提振台股士氣。
2.新鋼(2032)：追價買盤湧入，推升晨盤股價漲逾3%，收復5日線、月線。
3.春雨(2012)：獲外資連兩日買超，股價漲近3.5%，5日線、月線一次到手。
4.台橡(2103)：Q4業績衝兩位數成長，加上國際油價上揚，晨盤續漲逾4.5%，登3個月高價。
5.燦坤(2430)：五倍券題材略退燒，外資連2日賣超，股價一度跌逾2%。
6.康舒(6282)：綠能、車用雙題材，外資續敲進，晨盤上攻漲逾3.5%。
7.慧洋-KY(2637)：BDI指數反彈，外資連3日相挺，早盤漲逾2%，重返70元關。
8.迅杰(6243)：外資連4日買超，IC設計漲勢不停歇，股價再登21.15元漲停。
9.敦泰(3545)：驅動IC廠2022年營運仍有望穩健向上，晨盤爆量觸及161.5元漲停價，維持大漲7%漲幅。
10.精剛(1584)：布局航太領域，成營運新動能，早盤漲逾6.5%。
11.朋程(8255)：大啖電動車商機，早盤一度漲逾3%，創波段新高。
12.上曜(1316)：台南建案陸續完工入帳，早盤漲逾4%，躍上短均、月線。
13.映泰(2399)：比特幣再登天價，無懼被列警示股，盤初漲逾6%，收復季線、年線。
14.富邦金(2881)：董座確診休養，公司營運無礙，早盤開低走高，穩於盤上。
15.宏達電(2498)：新品VIVE Flow開啟「元宇宙」大門，作夢行情吸引買盤湧入，不到10點即衝出逾10萬張大量，股價觸及漲停，登波段高。
16.耀登(3138)：業外進補，Q3獲利衝新高，無懼遭列警示股，一度放量強彈7%，呈現連5漲。
17.國碩(2406)：法說前吸引外資連2買卡位，晨盤一度帶量勁揚4%，登波段高。
18.長聖(6712)：納入富櫃50指數成分股，激勵股價連2揚，今放量走揚4%，進逼季線。
19.生華科(6492)：新冠藥物邁三期臨床，今聞訊一度勁揚近4%，力戰半年線。
20.無敵(8201)：納臺灣指數公司中小型A級動能50指數，晨盤吸引買盤搶進，股價急拉漲停。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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