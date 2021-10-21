【時報-台北電】美股昨夜漲跌參半，亞股今日跌多漲少，大陸A股相對氣盛，三大指數晨盤攜手高開，滬指漲0.08％、深成指漲0.1％、創業板漲0.03％。盤面上，銀行股開盤拉升，杭州銀行、常熟銀行、成都銀行、平安銀行、寧波銀行等漲幅居前；油氣開採類股開盤走高，中曼石油漲近5%，貝肯能源、洲際油氣、通源石油跟漲；電力族群走弱，贛能股份跌逾5%，黔源電力、杭州熱電、閩東電力跟跌；磷化工族群強勢上攻，川發龍蟒漲停鎖死，清水源、湖北宜化、川恒股份、川金諾等漲勢強勁。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
29161.71 -93.84(0.32%)
10:35
南韓KOSPI
3021.80 +8.67(0.29%)
11:06
香港恆生
26187.14 +51.12(0.20%)
11:11
上證指數
3605.64 +18.64(0.52%)
11:11
深圳成指
14466.39 +14.14(0.10%)
11:11
英國FTSE
7223.10 +5.57(0.08%)
10/20
法國CAC
6705.61 +35.76(0.54%)
00:05
德國DAX
15522.92 +7.09(0.05%)
10/20

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