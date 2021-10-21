【時報-台北電】美股昨夜漲跌參半，亞股今日跌多漲少，大陸A股相對氣盛，三大指數晨盤攜手高開，滬指漲0.08％、深成指漲0.1％、創業板漲0.03％。盤面上，銀行股開盤拉升，杭州銀行、常熟銀行、成都銀行、平安銀行、寧波銀行等漲幅居前；油氣開採類股開盤走高，中曼石油漲近5%，貝肯能源、洲際油氣、通源石油跟漲；電力族群走弱，贛能股份跌逾5%，黔源電力、杭州熱電、閩東電力跟跌；磷化工族群強勢上攻，川發龍蟒漲停鎖死，清水源、湖北宜化、川恒股份、川金諾等漲勢強勁。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
【時報-台北電】美股昨夜漲跌參半，亞股今日跌多漲少，大陸A股相對氣盛，三大指數晨盤攜手高開，滬指漲0.08％、深成指漲0.1％、創業板漲0.03％。盤面上，銀行股開盤拉升，杭州銀行、常熟銀行、成都銀行、平安銀行、寧波銀行等漲幅居前；油氣開採類股開盤走高，中曼石油漲近5%，貝肯能源、洲際油氣、通源石油跟漲；電力族群走弱，贛能股份跌逾5%，黔源電力、杭州熱電、閩東電力跟跌；磷化工族群強勢上攻，川發龍蟒漲停鎖死，清水源、湖北宜化、川恒股份、川金諾等漲勢強勁。(編輯整理：李慧蘭)
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