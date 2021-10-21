【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：
1.美國能源情報署（EIA）公布，美國上周原油庫存減少43.1萬桶，而市場預期為增加185.7萬桶。上周汽油庫存減少536.8萬桶，超出市場預期的減少126.7萬桶。餾分油庫存減少391.3萬桶，亦遠超出市場預期的減少70萬桶。
2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數大跌6.3%，扭轉前一周的上揚0.2%。30年期固定抵押貸款利率為3.23%，較前一周的3.18%升高。
3.美國原油庫存量意外減少，周三國際油價連漲第5天。紐約期油收漲1.55%，為每桶84.25美元。倫敦布蘭特期油收漲0.81%，為每桶85.77美元。
4.美元走弱，以及通膨擔憂升溫，周三國際金價連漲第二天，紐約期金收漲14.40美元或0.8%，為每盎司1784.90美元。其他貴金屬方面，銀價漲2.9%，為每盎司24.34美元。鉑金漲1%，為每盎司1050.50美元。鈀金跌1.2%，為每盎司2072.71美元。
(時報資訊)
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