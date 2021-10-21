【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國當地媒體指出，2020上半年受新冠疫情影響，韓國外送員人數激增至37.1萬，2021上半年更是有增無減地再成長14.2%。若外送員人數與疫前2018年的31.3萬相比，過去3年增幅竟高達35.1%。值得注意的是，以上還未包括隱性的兼職者，因此推估，目前韓國實際的外送員數量應該會更高。
根據統計，韓國外送員人數超過42萬，也是韓國從業別數目第16大。同時，也比教師近41萬人，以及科技業軟體工程師約36萬要來得多。
韓國政府分析，2020年新冠疫情爆發後，一度造成百業蕭條，很多人頓時都沒了工作，再加上民眾飲食方式改變，因此造成外送員如雨後春筍般大量冒出。韓國官員也預估，在社會新型態之下，未來外送人員的數量可能還會持續攀升。
2021上半年韓國總就業人數為2721.4萬人，年增2.5%。受疫情影響，以往需要面對人群的服務業，人數則大幅減少。數據也指出，2021上半年，商店銷售人員為174.5萬人，2020年同期為184.3萬人，年減約5%左右。
(時報資訊)
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