【時報-台北電】出口數據佳，周三日本天然橡膠期貨續漲；因日本9月份出口增速優於預期，突顯出該國在全球供應鏈混亂的情況，經濟浮現逐漸復甦的跡象；另外，國際原油價格提振，原油價格漲近多年高點，支撐買盤進一步回補，支撐大阪期膠持續上漲，而上海期膠則收低。

大阪OSE交易所指標3期貨漲0.2%，報每公斤233.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.05%，報每公斤193.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.07%，收於每噸15265元人民幣。

亞洲橡膠現貨市場全面收漲，受到市場對中國經濟數據日益樂觀的情緒帶動，泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.8%，報每公斤62.9泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲3.23%，報現貨價每公斤183.5美分。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)