【時報-台北電】由於印尼擬限制低純度鎳產品出口，以及全球主要生產國中國限電等因素的影響，鎳礦供應持續緊張，加上近期隨著新能源汽車發展旺盛，在電動車大廠特斯拉採購4.2萬噸鎳礦的情況下，對鎳需求的提升，在供不應求的影響下，致倫敦鎳價飆漲。
終場周三(10/20)倫敦(LME)期鎳上漲4.55%，較前一日再漲913美元，報每公噸20,963美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
【時報-台北電】由於印尼擬限制低純度鎳產品出口，以及全球主要生產國中國限電等因素的影響，鎳礦供應持續緊張，加上近期隨著新能源汽車發展旺盛，在電動車大廠特斯拉採購4.2萬噸鎳礦的情況下，對鎳需求的提升，在供不應求的影響下，致倫敦鎳價飆漲。
終場周三(10/20)倫敦(LME)期鎳上漲4.55%，較前一日再漲913美元，報每公噸20,963美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
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