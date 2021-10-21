【時報-台北電】由於印尼擬限制低純度鎳產品出口，以及全球主要生產國中國限電等因素的影響，鎳礦供應持續緊張，加上近期隨著新能源汽車發展旺盛，在電動車大廠特斯拉採購4.2萬噸鎳礦的情況下，對鎳需求的提升，在供不應求的影響下，致倫敦鎳價飆漲。

終場周三(10/20)倫敦(LME)期鎳上漲4.55%，較前一日再漲913美元，報每公噸20,963美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#商情 #需求 #期鎳 #LME

重要商品行情

（更新：2021/10/21）
紐約近月RBOB汽油
2.5084 +0.03
日本近月RSS3橡膠
218.00 +1.00
紐約近月天然氣
5.170 +0.08
紐約近月黃金
1784.9 +14.40
紐約近月輕質原油
83.87 +0.91
BDI綜合指數
4751 +37.00
倫敦三個月期銅
10185.50 +36.00
芝加哥近月黃豆
1245.5 +17.50
芝加哥近月玉米
539.25 +9.00
紐約近月棉花
110.73 +2.90
倫敦三個月期鎳
20963.00 +913.00
倫敦近月布蘭特
85.82 +0.74

延伸閱讀