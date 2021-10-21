【時報-台北電】避險情緒支撐，紐約期金續揚0.8%；隨著美元下跌，加上市場對通膨擔憂的情緒持續發酵，進而提高投資人避險情緒，令金價續揚，銀價也觸逾1個月來新高。
分析師則認為，通膨現象恐將持續一段時間，若聯準會(Fed)缺乏進一步的行動，將看好避險買盤將繼續湧入黃金市場，其中紐約期金漲幅0.8%，白銀漲幅2.4%。
周三(10/20)收盤報價，12月黃金漲14.4美元，報每盎司1784.9美元，12月白銀漲0.57美元，報每盎司24.45美元，1月白金漲5.2美元，報每盎司1052.3美元，12月鈀金跌18.5美元，報每盎司2082.4美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)
(時報資訊)
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