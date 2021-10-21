【時報記者任珮云台北報導】中國限電帶動再生能源題材重獲關注，法人看好安集(6477)持有電站搭配模組銷售經營模式，今年底/明年底安集自有電廠持有容量提高至90/100MW，為協助產業鏈與達裝機目標，政府可望調升躉售費率，遞延模組將於2022年完成併網。法人喊「買進」，目標價51元。
安集近期股價站回半年線，股價自10月初34.3元起漲以來，短線漲幅達3成，公司9月單月自結稅後淨利1440萬元，EPS為0.13元。安集指出，9月營收及獲利下滑主要是因模組銷售量較去年同期減少，加上因股本較去年同期增加，導致每股盈餘呈年減73.47%表現。安集上半年因原物料價格高漲、又有疫情干擾，影響併網速度緩慢，相對下游系統業者遞延到下半年趕進度，安集第三季營收達3.27億元，季增6.43%，且隨著客戶迎併網期限將至，第四季將加速併網。
考量到近期中國限電帶動再生能源題材重獲關注，法人看好安集持有電站搭配模組銷售經營模式，法人估2021/2022年EPS為0.93/2.53元，股價己先前已反映2021年相關利空。
安集目前擁有近200MW模組產能，模組所需電池片全數外購，今年累積至3Q模組出貨量達55MW，扣除遞延至明年裝機量，目前安集在手訂單仍有至少30MW，且模組陸續漲價與客戶共同反映高漲成本，法人估4Q合併營收3.78億元，季增和年增都將逾1成。
(時報資訊)
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