【時報-台北電】庫存下降，周三美國原油期貨續漲逾1%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至10月15日當周，美國原油庫存意外下降43.1萬桶，顯示需求持續復甦。而煉油廠則因設備維護故削減了原油加工量，令汽油庫存也減少了540萬桶。

然而先前市場對中國是否有能力供電，以滿足取暖需求抱持疑慮。並預期煤炭及天然氣價格飆升，有助發電廠改採石油做運行。但中國政府於本周呼籲加大煤炭供應量，使終場油價漲幅收斂；其中美國原油漲幅1.1%，倫敦原油漲幅0.9%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.91美元，報每桶83.87美元；11月熱燃油漲0.03美元，報每加侖2.59美元；11月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.51美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.74美元，報每桶85.82美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

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