【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.3890元，較前一交易日升值1.79分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月21日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.3890元，1歐元對人民幣7.4442元，100日元對人民幣5.5853元，1港元對人民幣0.82187元，1英鎊對人民幣8.8303元，1澳大利亞元對人民幣4.8040元，1新西蘭元對人民幣4.5986元，1新加坡元對人民幣4.7562元，1瑞士法郎對人民幣6.9523元，1加拿大元對人民幣5.1840元，人民幣1元對0.65110馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.0814俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2555南非蘭特，人民幣1元對183.79韓元，人民幣1元對0.57500阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58724沙特里亞爾，人民幣1元對48.6718匈牙利福林，人民幣1元對0.61553波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9995丹麥克朗，人民幣1元對1.3445瑞典克朗，人民幣1元對1.3006挪威克朗，人民幣1元對1.44333土耳其里拉，人民幣1元對3.1653墨西哥比索，人民幣1元對5.2216泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸 #人民幣 #中間價

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