公準、駐龍、漢翔、晟田、以及復盛等全台12家航太廠商，在高雄舉辦的全台唯一「航太NADCAP熱處理認證課程」中，順利獲證，由於高雄仁武產業園區、橋頭科學園區，都將招募航太產業進駐，打造航太高雄隊。
高雄經發局長廖泰翔21日指出，高雄金屬製造業已構建出完整航空零組件製造聚落，聚焦於引擎零組件、結構件、扣件、鑄造件等產品，佔台灣航太產業總產值約3成，未來，包含仁武產業園區、橋頭科學園區，也將招募航太產業進駐，經發局也將持續接軌國際舉辦認證課程，打造航太高雄隊。
高雄經發局說，今年適逢航太NADCAP熱處理認證，每15年大改版，高雄市經發局日前在高雄舉辦全台唯一的「航太NADCAP熱處理認證課程」，並進行授證儀式，共有公準、駐龍、漢翔、晟田、朝宇、嘉華盛、長亨、復盛、台灣穗高、榮剛、寶一、豐達科等12家廠商順利獲證，其中，有8家高雄在地廠商。
駐龍發言人李汶育指出，飛機越來越先進，對於航太零組件要求也逐步提高，其中，熱處理就是最重要的特殊製程之一，幾乎是所有供應廠必備的NADCAP認證項目。
李汶育強調，新版熱處理加入新的設備品質校驗技術、及數位化數據，是國際大廠波音、空中巴士重點要求項目，感謝經發局持續規劃認證課程，助攻業者搶進供應鏈。
獲證廠商公準總經理蘇虹音表示，經發局多年來持續辦理國際級認證培訓課程，不僅規模逐年擴大，吸引更多航太廠商提升特殊製程技術、鞏固核心能量，同時也在疫情期間透過線上國際商洽會、展覽等方式，協助在地航太業者開闢商機，讓高雄成為台灣最重要的航太零組件之都。
經發局表示，今年除已結訓的「航太NADCAP熱處理認證課程」，緊接著11月9日、10日將舉辦免費「NADCAP概論」與「AS 9100」入門課程，特聘貝爾國際檢驗認證集團講師，協助更多廠商取得進入航太產業門票。
(時報資訊)
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