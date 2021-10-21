台股加權指數21日開在16,904.46點，呈現小漲，權王台積電（2330）開在602元，隨後壓回至600元。比特幣衝破6.6萬美元關卡，比特幣概念股早盤走強，青雲（5386）早盤拉上漲停板價。元宇宙概念股的宏達電（2498），也在AR／VR作夢題作帶動下，股價早盤也一度拉上漲停板價，題材股表現相對大盤走勢強勁。

受到企業第三季財報創佳績的帶動，道瓊工業平均指數刷新歷史盤中高、標準普爾500指數也逼近歷史收盤新高紀錄，但公債殖利率走揚、荷蘭半導體設備業巨擘艾司摩爾下挫卻壓抑科技、半導體類股走軟。

道瓊工業平均指數10月20日終場上漲0.43％（152.03點）、收35,609.34點。

那斯達克指數下跌0.05％（7.41點）、收15,121.68點。費城半導體指數下跌0.21％（7.23點）、收3,374.22點。

國票投顧指出，台股20日未能順勢攻克萬七關卡，短線漲多的獲利了結賣壓湧現，使得指數終場以一根短黑K作收。不過，觀察台股近期表現，漲勢雖然不連續，指數仍呈現逐步墊高格局，且重返月線之上，短線上漲力道有轉強趨勢，台股仍具向上挑戰的動能。

惟考量到季線與半年線橫亙上方，指數表現仍恐受壓抑，故短線區間暫看16,600～17,100點之間，操作上，建議投資人宜先觀察指數能否重返所有均線之上、市場追價意願是否減弱，並留意大型電子權值股是否做為台股此波多頭大軍要角，以作為進出場依據。選股則以基本面展望佳、法人籌碼集中個股為主。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意