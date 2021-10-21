大陸發展改革委網站今天（21日）發布關於修改《產業結構調整指導目錄（2019年本）》公開徵求意見的通知，擬在《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》淘汰類「一、 落後生產工藝裝備」「（十八）其他」中增加第7項，內容為「虛擬貨幣‘挖礦’活動」。
在2019年4月8日，大陸發改委發布的《產業結構調整指導目錄(2019年本，徵求意見稿)》中，就曾將虛擬貨幣「挖礦」活動列入淘汰類產業。不過，在當年11月6日發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》正式版本中，原列入淘汰類產業的「虛擬貨幣挖礦活動」被刪除。
今年9月24日，大陸發改委等11部門發布《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》（以下簡稱《通知》）稱，嚴禁新增虛擬貨幣「挖礦」項目，加快存量項目有序退出。同時，《通知》也預告，將「虛擬貨幣挖礦活動」增補列入《產業結構調整指導目錄（2019年本）》「淘汰類」。在增補列入前，將虛擬貨幣「挖礦」項目視同淘汰類產業處理，按照《國務院關於發布實施＜促進產業結構調整暫行規定＞的決定》有關規定禁止投資。
10月8日，大陸發展改革委就《市場准入負面清單（2021年版）》向社會公開徵求意見，其中提到對《產業結構調整指導目錄》有關措施的修訂，擬將虛擬貨幣「挖礦」活動納入淘汰類產業。
(時報資訊)
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