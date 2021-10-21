【時報-台北電】由於中國限電和歐洲電價不斷上漲引發供應短缺的擔憂，而基本金屬的庫存水平皆處於多年低點，投資者擔心全球能源電力危機，可能持續消減庫存量，加上美元走軟，使得以美元計價的金屬價格更具吸引力，致倫敦(LME)周三(10/20)銅價上漲。

分析師表示，在中國承諾將對煤炭價格干預控管，盼促進煤炭價格回歸合理區間，確保能源穩定供應後，銅價一度跌破萬元關卡至每公噸9,908.5美元，但因倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫銅庫存持續下降，推動銅價周一升至每公噸10,452.5美元，接近5月觸及的10,747.5美元的歷史紀錄高點。

據資料顯示，截至周三(10/20)LME註冊倉庫銅庫存同比前一日下跌3.48%，減少6,200公噸，報172,025公噸。

終場周三(10/20)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲505美元，報每公噸38,215美元；期鎳上漲913美元，報每公噸20,963美元；期鋅上漲55.5元，報每公噸3,563.5美元；期鋁下跌42.5美元，報每公噸3,069.5美元；期銅上漲36美元，報每公噸10,185.5美元；期鉛上漲41.5美元，報每公噸2,417.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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