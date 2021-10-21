【時報-台北電】運價提振，周三BDI指數反彈近1%；受到大西洋航線的推動，促使巴拿馬型船運價得以支撐，加上海岬型船運價反彈378美元的激勵，終場波羅的海乾散貨BDI指數漲近1%，終止連續8個交易日下跌的態勢。

　其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲37點，收4751點，漲幅0.8%；海岬型運費指數(BCI)上漲46點，收7275點，漲幅0.6%；其平均日租金為每艘60333美元，增加378美元。

　巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲70點，收作4236點，漲幅1.7%，其平均日租金為每艘38128美元，增加634美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲8點，收作3618點，漲幅0.2%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

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（更新：2021/10/21）
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