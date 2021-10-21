美國首支比特幣期貨ETF周二開始交易，刺激比特幣價格狂飆，正式突破6.7萬美元大關，創下歷史新高價，對此，摩根大通分析師認為，比特幣價格上漲不只是因為ETF上市，主要還受到通膨升溫所激勵，在此情況下，比特幣到年底前持續上漲的機率仍存在，比特幣儼然已成為比黃金更好的抗通膨工具。

美媒報導，比特幣近期漲勢相當兇猛，週三創下歷史新高價來到67017美元，過去24小時也都在6.3萬以上徘徊，對比月初的4.3萬美元價格，短短不到1個月比特幣上漲超過53%。

針對比特特這一波漲勢，摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou認為，「我們認為BITO（比特幣ETF）的上市不太可能促使整個比特幣狂飆，相反，我們認為比特幣是比黃金更好的抗通膨工具，這是目前上漲的主要原因，同時引發黃金ETF資金轉向比特幣的趨勢。」

不僅如此，Nikolaos Panigirtzoglou強調，在通貨膨脹數據持續攀高的狀況下，比特幣到年底前都可能繼續上漲，「這種資金流動的變化（從黃金ETF轉到比特幣），支持比特幣在年底前都持續上漲。」

不過，Nikolaos Panigirtzoglou仍點出，市場對於比特幣ETF的熱情可能很快就會消退，在於投資者的選擇已變得很多，「之前加拿大的比特幣ETF起初也獲得追捧，但後來就逐漸消退，Bio可能也會出現此情況，在一周後人氣潰散。」

有趣的是，Nikolaos Panigirtzoglou對比特幣的看法顯然與摩根大通執行長Jamie Dimon不同，先前Jamie Dimon曾大肆批評比特幣毫無價值，並質疑比特幣的供應是否真的只有2100萬枚。

(時報資訊)