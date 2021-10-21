美國首支比特幣期貨ETF周二開始交易，刺激比特幣價格狂飆，正式突破6.7萬美元大關，創下歷史新高價，對此，摩根大通分析師認為，比特幣價格上漲不只是因為ETF上市，主要還受到通膨升溫所激勵，在此情況下，比特幣到年底前持續上漲的機率仍存在，比特幣儼然已成為比黃金更好的抗通膨工具。
美媒報導，比特幣近期漲勢相當兇猛，週三創下歷史新高價來到67017美元，過去24小時也都在6.3萬以上徘徊，對比月初的4.3萬美元價格，短短不到1個月比特幣上漲超過53%。
針對比特特這一波漲勢，摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou認為，「我們認為BITO（比特幣ETF）的上市不太可能促使整個比特幣狂飆，相反，我們認為比特幣是比黃金更好的抗通膨工具，這是目前上漲的主要原因，同時引發黃金ETF資金轉向比特幣的趨勢。」
不僅如此，Nikolaos Panigirtzoglou強調，在通貨膨脹數據持續攀高的狀況下，比特幣到年底前都可能繼續上漲，「這種資金流動的變化（從黃金ETF轉到比特幣），支持比特幣在年底前都持續上漲。」
不過，Nikolaos Panigirtzoglou仍點出，市場對於比特幣ETF的熱情可能很快就會消退，在於投資者的選擇已變得很多，「之前加拿大的比特幣ETF起初也獲得追捧，但後來就逐漸消退，Bio可能也會出現此情況，在一周後人氣潰散。」
有趣的是，Nikolaos Panigirtzoglou對比特幣的看法顯然與摩根大通執行長Jamie Dimon不同，先前Jamie Dimon曾大肆批評比特幣毫無價值，並質疑比特幣的供應是否真的只有2100萬枚。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：