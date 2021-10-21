【時報-台北電】美股昨仍由財報利多交戰通膨疑慮，四大指數漲跌參半，道指、標普500指數逼近歷史高點，比特幣一度突破6.7萬美元新高帶動概念族群走揚，台股ADR則一片綠油油；而今早美股期指走弱，日韓股市跟跌。台股昨在外資轉賣超下，電子股虎頭蛇尾，台積電尾盤更遭突擊翻落600元關，大盤衝關萬七未果並丟失16900城池，但仍守穩月線，今日國內市場有國泰金10月民眾投資台股意願連17月正數、中經院上修今年經濟成長率至5.84％利多，雖中經院院長張傳章示警通膨預期若燒起將很可怕，今早三大期指亦偏空開出，但大盤仍開高16.64點、為16904.46點。在台積電開盤站上602元高檔、航海王彈升下，大盤再度重回16900關。
主要權值股表現上，台積電(2330)開高為602元、矽力-KY(6415)開高在4,135元、信驊(5274)開高為2,335元、大立光(3008)開平為2,065元、鴻海(2317)開高在108.0元、聯發科(2454)開高為912元、聯電(2303)開低在58.3元。
美股周三在財報利多鈍化通膨疑慮之下，四大指數漲跌參半，道指、標普500指數逼近歷史高點，終場道指漲152.03點，或0.43%，收35,609.34點；標普500指數漲16.56點，或0.37%，收4,536.19點；那指跌7.41點，或0.05%，收15,121.68點；費半指數跌7.23點，或0.21%，收3,374.22點。個股方面，比特幣挖礦商Stronghold Digital Mining IPO掛牌首日飆漲 52.11%，Canaan漲18%、蘋果漲0.34%、臉書漲0.23%、Alphabet跌1.02%、聯合健康漲5.52%、Verizon漲2.41%、Travelers漲2.12%、ASML跌4.15%、Amkor漲2.76%、Netflix跌2.17%、；台積電ADR跌1.17%、日月光ADR跌1.13%、聯電ADR跌1.88%、中華電信ADR跌0.68%。
台股周三繼周二突破月線後，盤初續隨美股開高、一度進逼萬七關，惟受追價買盤力道不足、期貨月結算，以及台積電臨收丟失600關等影響下，指數終場下跌12.85點、為16887.82點，成交值微減至2652.39億元。籌碼面，外資止步連四日買超、轉賣超49.87億元，投信買超14.73億元，自營商賣超16.61億元，三大法人賣超51.76億元。
分析師指出，電子族群隨台積電法說會後明顯轉強，目前電子股成交比重已回升至65％以上，加上美元近期回落、台幣沒有回貶壓力，外資賣壓變輕，且市場普遍對第三季企業財報獲利數字樂觀，為指數帶來支撐。分析師表示，後續仍應關注台積電股價表現，若可突破前波高點，可望帶動指數突破半年線反壓，本周指數下檔先以約16,700點作為觀察點。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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