時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 10/21

黃金 1783.31

白銀 24.29

白金 1050.47

鈀金 2062.90

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

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