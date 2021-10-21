【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數207.19點，漲0.20點；總計318家漲、111家跌、83家持平；委買849775張、委賣260429張；總成交值3.71億元。

(時報資訊)

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