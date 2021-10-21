【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16904.46點，漲16.64點；總計449家漲、194家跌、157家持平；委買4004698張、委賣1647966張；總成交值32.26億元。

(時報資訊)

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