【時報記者王逸芯台北報導】根據經濟部投審會統計，1-9月核准僑外投資件數為1968件、年減少23.57%；在核准金額部分，投(增)金額計美金44億1773萬5000元(折合新臺幣1325億3205萬元)，年減少30.47%。投資件數、金額仍因全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。
數據指出，1-9月核准新設公司件數為1318件，新設公司投資金額美金24億8716萬3719元(折合新臺幣約746億1491萬1566元)；另外，1-9月核准新南向國家來臺投資件數為364件，年減少9.23%，投(增)資金額計美金5億9083萬元(折合新臺幣177億2490萬元)，年增加97.87%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。
對外投資方面，1-9月核准(備)對外投資件數為306件，年減少24.63%；投(增)資金額計美金89億6892萬9000元(折合新臺幣2690億6787萬元)，年增加33.23%，主要因1-9月核准環球晶(6488)以美金25億元(折合新臺幣750億元)增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE暨間接投資德國GLOBALWAFERS GMBH收購德國SILTRONIC AG(世創電子)等大型投資案所致。另外，1-9月核准(備)對新南向國家投資件數為97件，年減少27.61%，投(增)資金額計美金54億5847萬1000元(折合新臺幣1637億5413萬元)，年增加178.27%；其中投資主要集中於新加坡、越南、泰國等地。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：