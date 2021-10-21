時報-商情早報

1.避險情緒支撐，紐約期金續揚0.8%。

2.LME：10/20期銅收10185.50美元/公噸，漲36.00美元。

3.NYMEX：12月輕質原油漲0.91美元，每桶為83.87美元。

4.西德州原油上漲1.21美元，每桶為84.40美元。

5.10/20BDI運費指數為4751.00。

6.10/20SICOM天然橡膠11月期貨RSS3下跌0.10美分。

7.NYCE：12月棉花漲2.90美分，每磅為110.73美分。

8.CBOT：12月黃豆粉漲5.80美元，每公噸為328.40美元。

9.10/20TRJ-CRB上漲2.10，為240.35。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)20日收盤均價2.63美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險情緒支撐，紐約期金續揚0.8%；隨著美元下跌，加上市場對通膨擔憂的情緒持續發酵，進而提高投資人避險情緒，令金價續揚，銀價也觸逾1個月來新高，其中紐約期金漲幅0.8%，白銀漲幅2.4%；周三(10/20)收盤報價，12月黃金漲14.4美元，報每盎司1784.9美元，12月白銀漲0.57美元，1月白金漲5.2美元，12月鈀金跌18.5美元。(王聖為整理)

2.LME基本金屬-庫存緊張，銅價上揚；由於中國限電和歐洲電價不斷上漲引發供應短缺的擔憂，而基本金屬的庫存水平皆處於多年低點，投資者擔心全球能源電力危機，可能持續消減庫存量，加上美元走軟，使得以美元計價的金屬價格更具吸引力，致倫敦(LME)周三(10/20)銅價上漲。終場周三指標期銅上漲36美元；期錫上漲505美元；期鎳上漲913美元；期鋅上漲55.5美元；期鋁下跌42.5美元；期鉛上漲41.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-庫存下降，周三美國原油期貨續漲逾1%；據美國能源資訊署(EIA)公布的最新數據指出，上周美國原油庫存意外下降43.1萬桶，汽油庫存也減少了540萬桶，顯示需求持續復甦；然而為因應冬季到來，中國政府呼籲加大煤炭供應量，使終場油價漲幅收斂；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.91美元，漲幅1.1%，報83.87美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.74美元，漲幅0.9%，報85.82美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價提振，周三BDI指數反彈近1%；受到大西洋航線的推動，促使巴拿馬型船運價得以支撐，加上海岬型船運價反彈378美元的激勵，終場波羅的海乾散貨BDI指數漲近1%，終止連續8個交易日下跌的態勢；其中最新報價BDI指數上漲37點，收4751點，漲幅0.8%；BCI指數上漲46點，收7275點，漲幅0.6%；BPI指數上漲70點，收作4236點，漲幅1.7%；BSI指數上漲8點，收作3618點，漲幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-出口數據佳，周三日本天然橡膠期貨續漲；因日本9月份出口增速優於預期，以及國際原油價格提振，原油價格漲近多年高點，支撐買盤進一步回補，支撐大阪期膠持續上漲，而上海期膠則收低；大阪OSE交易所指標3期貨漲0.2 %，報每公斤233.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.05%，報每公斤193.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.07%，收於每噸15265元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨觸及兩周高價，大豆期貨也上漲，受全球需求旺盛、現貨市場堅挺和植物油價格上漲支撐，小麥期貨上漲，因全球優質製粉小麥供應收緊，加上美元貶值支撐，令美國穀物在世界市場上更具吸引力，終場11月大豆漲17.5美分，報1245.5美分， 12月玉米漲9美分，報539.25美分，12月小麥漲13.25美分，報749.25美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-需求增溫，周三紐約棉花期貨強漲；受到美元走貶，亦提振市場對天然纖維的需求增加，以及投資人關注周出口銷售報告，料在中國需求的強勁支撐，推助期膠走高，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨漲2.7 %，報每磅110.73美分，3月棉花期貨漲2.6 %，收盤每磅108.63美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周三記憶體現貨市場報價持續走弱，需求動能表現疲弱，整體顆粒盤勢呈現下滑，買家問價動作減少，市場觀望態度較顯濃厚，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.03%，報3.846美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.6%，報2.632美元；快閃記憶體部份，買氣減緩，成交量有限，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.471美元；32Gb MLC持平，報價為2.051美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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