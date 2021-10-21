【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】21日韓國央行資料指出，由於能源相關產品價格續漲，韓國9月生產者物價指數(PPI)月增0.2%，且已連11個月成長。

　韓國銀行表示，這個對未來通膨有極大幫助的參考指數9月來到111.13點，8月為110.86。同時，也是繼2020年10月份以後，連續第11個月都在增加。

　此外，9月的PPI也較2020年同期上漲7.5%。PPI上漲是因為燃煤與原油上揚所致，這些能源產品月增率為2.1%。

　近幾個月以來，國際油價持續攀升並屢創新高，韓國的能源消耗主要又依賴進口，因此，也造就工廠生產的成本大增。

　不過，韓國9月的水產與農牧產價同期卻減少0.8%。這也讓目前萬物齊漲的韓國，可稍稍喘一口氣。

(時報資訊)

#韓國 #PPI #生產者 #物價指數

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