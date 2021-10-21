【時報記者郭鴻慧台北報導】11月台指期今日開盤下跌8點，為16879點，金融期開低、電子期開高。

永豐期貨指出，台指期週三下跌21點至16882點。價差方面，台指期轉為逆價差-5.82點，電子期轉為正價差0.1點，金融期逆價差擴至-2.27點。現貨部分，三大法人賣超55.47億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4130口至-5317口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少743口至-17463口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2831口至-5446口。

永豐期貨指出，整體來看，台股短線呈狹幅震盪整理，上檔面臨季線賣壓，需要時間化解，投資人宜做好停損停利以防短期波動。

(時報資訊)