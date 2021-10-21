【時報記者王逸芯台北報導】隨著網路科技的快速發展，軟硬體持續不斷更新，企業網站面臨防不勝防的網站應用程式零日漏洞，使得企業曝露在駭客勒索、資料外洩的高風險危機之下，中華電(2412)為解決企業痛點，攜手中華資安國際推出「HiNet WAF網站應用防火牆」服務，在HiNet骨幹網路機房築起一道保護企業網站安全的護城河，透過部署電信等級的資安設備，並結合中華資安團隊的頂尖攻防專家調校，協助客戶有效阻擋來自Internet的網站入侵攻擊或傀儡程式騷擾，守護網站安全零時差。

根據中華資安國際情資中心研究2021年上半年網站攻擊趨勢顯示，國內企業網站平均存在四個以上高風險漏洞，包含跨站腳本攻擊(XSS)、SQL注入攻擊、遠端程式執行碼漏洞或伺服器目錄遍歷攻擊漏洞等，在剛上線且尚未經過資安檢測的網站中，更有七成可直接駭入或者取得資料庫內容，若沒有WAF(應用層防火牆)保護，這些網站將更直接暴露在駭客攻擊的高風險中。

中華資安國際總經理洪進福表示，從經驗來看，企業網站可能因為系統軟體有漏洞、開發的應用程式有瑕疵、參數配置不正確等原因造成安全缺口，輕則網站資料外洩，重則網站遭駭，駭客登堂入室控制企業內部網路，導致嚴重的資安事件，損及商譽，正所謂千里之堤，潰於蟻穴，不可不慎。」HiNet WAF網站應用防火牆服務是守護企業網站安全的第一道防線，提供企業7x24全年無休的資安防護及管理，及專業團隊處理複雜的網站防護政策，減少管理負擔及風險，更可專注於本業；企業可依網站流量規模以月租方式租用，同時節省高額的資安設備支出與維運成本，更可彈性調整租用容量，省錢又有效率。

國內行動金融軟體領導廠商三竹資訊分享，網站開發者如未能即時修正最新發布之網站零日漏洞，HiNet WAF網站應用防火牆服務也能提前給予安全、周延的網站防護服務；同時支援專業的資安攻防顧問，協助企業分析、判讀、應變最新的資安風險，同時提供網站設計團隊修補弱點的方向與諮詢。因應新型態攻擊及網站程式持續改版強化，有中華電信資安團隊快速調校WAF防禦策略，才能確保網站萬無一失。

(時報資訊)

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