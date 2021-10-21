【時報記者張漢綺台北報導】根據櫃檯買賣中心統計，全體上櫃公司9月營收累計1兆9328億元，較109年同月成長約18.13%，截至10月19日，上櫃公司擬配發109年度現金股利之公司計535家，平均現金股利殖利率為2.79%。

據櫃買中心統計，全體上櫃公司9月營收累計1兆9328億元，較109年同月增加2967億元，成長約18.13%，其中營收成長之上櫃公司共有578家(占已申報上櫃公司73.2%)，且上述578家上櫃公司110年9月累計營收較109年同月成長金額達3405億元；營收衰退之上櫃公司共有212家(占已申報上櫃公司26.8%)，上述212家上櫃公司110年9月累計營收較109年同期衰退金額達438億元。

截至10月19日，上櫃公司擬配發109年度現金股利之公司計535家(約占全體上櫃公司790家67.72%，有255家公司未配發)，且公告配發現金股利總金額為1378.08億元，其中每股配發現金股利2元以上為250家；上櫃公司之平均現金股利殖利率為2.79%。

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