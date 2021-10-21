【時報記者張漢綺台北報導】根據櫃檯買賣中心統計，全體上櫃公司9月營收累計1兆9328億元，較109年同月成長約18.13%，截至10月19日，上櫃公司擬配發109年度現金股利之公司計535家，平均現金股利殖利率為2.79%。
據櫃買中心統計，全體上櫃公司9月營收累計1兆9328億元，較109年同月增加2967億元，成長約18.13%，其中營收成長之上櫃公司共有578家(占已申報上櫃公司73.2%)，且上述578家上櫃公司110年9月累計營收較109年同月成長金額達3405億元；營收衰退之上櫃公司共有212家(占已申報上櫃公司26.8%)，上述212家上櫃公司110年9月累計營收較109年同期衰退金額達438億元。
截至10月19日，上櫃公司擬配發109年度現金股利之公司計535家(約占全體上櫃公司790家67.72%，有255家公司未配發)，且公告配發現金股利總金額為1378.08億元，其中每股配發現金股利2元以上為250家；上櫃公司之平均現金股利殖利率為2.79%。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：