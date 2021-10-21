【時報記者任珮云台北報導】緯創(3231)將進駐前鎮科技園區，初期將投入逾百億自建廠房，5年內年產值可達新台幣550億元，未來預計可提供7000個就業機會，深化車載與關鍵零組件產業群聚，助攻園區成為高階製造中心。
緯創9月營收825.92億元，月增17.5%，年增19.5%，主要是受惠季底拉貨效應，推升出貨量與營收進一步上揚。緯創第3季營收合計2202億元，年增1.24%。
據了解，前鎮科技園區前瞻計畫範圍內拆除老舊廠房所騰出之1.04公頃建廠用地，由緯創取得投資進駐資格，將深化園區車載與關鍵零組件產業群聚，帶動相關供應鏈1000億元以上周邊效益，進而提升南部地區產業整體競爭力。
緯創積極擴大投資項目，日前除取得日本顯示器JDI台灣子公司高雄晶傑達100％股權外，再拿下前鎮科技園區1.04公頃建廠用地，作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，未來將運用集團內外部資源，建構完整研發能力及提升附加價值，結合集團在電子產品與機構件的研發設計、製造組裝、供應商資源等完整經驗，開創顯示模組附加價值(LCM+)產品，邁向技術與價值整合創新與發展。
(時報資訊)
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