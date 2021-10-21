資深氣象主播李富城昨示警「今年冬天會很冷」，瞬間引爆暖暖包搶購潮，一名女網友透露，昨天衝好市多3次都沒買到暖暖包，每次都被別人買到沒貨，後來在結帳區看到有人的推車中竟放了至少30盒以上的暖暖包，讓她超級傻眼，誇張景象引發網友討論，不少人呼籲好市多祭出限購政策，讓大家都買得到。
一名女網友昨在臉書社團《COSTCO好市多消費經驗分享區》發文分享，去好市多買暖暖包，結果跑了3次都空手而歸，每次詢問賣場的工作人員，對方都告訴她「沒有了喔！缺貨喔！」讓原PO聽了超無奈地說「我要的也不多，只是想買一盒回家而已」。
女網友表示，到了結帳櫃檯卻發現，有人的推車裡至少放了30盒以上的暖暖包，從畫面中可見，推車中擺滿一盒又一盒的暖暖包，連推車下方的空間也被運用得淋漓盡致，完全不浪費，讓原PO看了瞬間心情超差。
誇張的畫面引起網友熱議，「傻眼，以為在北海道嗎？囤貨囤成這樣」、「全部暖暖包開起來貼在身上應該可以直接火化」、「真誇張！也幫幫忙，留一些給別人買吧！」、「整車整車搬，留點給需要的人很難嗎？」
對此，不少網友呼籲好市多應該要祭出限購暖暖包的政策，否則有些代購會把貨都掃光光，讓許多會員買不到，「真心覺得要限購，每次長輩有需要的時候，想買都買不到」、「很討厭，應該要限購才對，代購者都會讓有卡的人買不到」、「有夠誇張，應該要限購」、「支持限購」。
(時報資訊)
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