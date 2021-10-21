【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211020)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

日月光投控(3711) 大江(8436) 永捷(4714) 富強鑫(6603) 力成(6239)

南紡(1440) 頎邦(6147) 新美齊(2442) 環球晶(6488)

2.連續賣超四日的股票：

統一(1216) 晟德(4123) 集盛(1455) 華榮(1608) 大成鋼(2027)

中裕(4147) 台半(5425) 磐儀(3594)

3.連續賣超三日的股票：

潤泰新(9945) 台泥(1101) 聯電(2303) 大同(2371) 旺宏(2337)

永光(1711) 合晶(6182) 精材(3374) 欣興(3037) 台達電(2308)

旺矽(6223) 廣宇(2328)

4.連續賣超二日的股票：

正新(2105) 鴻海(2317) 中鋼(2002) 潤泰全(2915) 興富發(2542)

亞泥(1102) 新普(6121) 金居(8358) 正德(2641) 創惟(6104)

國票金(2889) 精英(2331) 東聯(1710) 國喬(1312) 興農(1712)

東鹼(1708) 中纖(1718) 四維航(5608) 東和鋼鐵(2006) 台肥(1722)

晶豪科(3006) 華邦電(2344) 正隆(1904) 映泰(2399) 力旺(3529)

精星(8183) 飛宏(2457) 耀勝(3207) 光寶科(2301) 宏泰(1612)

昇貿(3305)

5.轉買為賣的股票：

中華電(2412) 台灣大(3045) 網家(8044) 富邦金(2881) 東捷(8064)

友達(2409) 群創(3481) 建錩(5014) 鈊象(3293) 光頡(3624)

大國鋼(8415) 高技(5439) 中美實(4702) 新光鋼(2031) 盛餘(2029)

彩晶(6116) 聯詠(3034) 開發金(2883) 第一金(2892) 永豐金(2890)

宏遠證(6015) 宏捷科(8086) 矽格(6257) 瑞軒(2489) 聯強(2347)

華夏(1305) 新興(2605) 華航(2610) 長榮航(2618) 益航(2601)

東森(2614) 台航(2617) 台驊投控(2636) 允強(2034) 彰源(2030)

中鴻(2014) 燁輝(2023) 中美晶(5483) 元晶(6443) 聯合再生(3576)

太極(4934) 世界(5347) 南茂(8150) 榮剛(5009) 威剛(3260)

菱生(2369) 華紙(1905) 欣銓(3264) 定穎(6251) 南帝(2108)

昇達科(3491) 光罩(2338) 松瑞藥(4167) 台郡(6269) 德宏(5475)

台燿(6274) 南電(8046) 燿華(2367) 建榮(5340) 幃翔(6185)

信音(6126) 良維(6290) 立德(3058) 僑威(3078) 東浦(3290)

廣運(6125) TPK-KY(3673) 佰鴻(3031) 光鼎(6226) 立碁(8111)

久元(6261) 玉晶光(3406) 信昌電(6173) 立敦(6175) 越峰(8121)

致振(3466) 雙鴻(3324) 力致(3483) 強茂(2481) 杭特(3297)

順達(3211) 加百裕(3323) 系統電(5309) 恆大(1325) 聯陽(3014)

台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 春源(2010) 安集(6477) 驊訊(6237)

富采(3714) 威健(3033) 和益(1709) 志信(2611) 運錩(2069)

燁興(2007) 聚和(6509) 晶相光(3530) 中鋼構(2013)

6.賣超前20名：

金融股：

富邦金(2881)

電子股：

群創(3481) 友達(2409) 聯電(2303) 強茂(2481) 彩晶(6116)

日月光投控(3711) 欣興(3037) 旺宏(2337) 光鼎(6226) 台半(5425)

中華電(2412) 盛群(6202) 力成(6239)

傳產股：

中鋼(2002) 大同(2371) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 中石化(1314)

聚和(6509)

(時報資訊)

#外資賣超 #日月光投控 #中鋼 #聯電

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