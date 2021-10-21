【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211020)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
日月光投控(3711) 大江(8436) 永捷(4714) 富強鑫(6603) 力成(6239)
南紡(1440) 頎邦(6147) 新美齊(2442) 環球晶(6488)
2.連續賣超四日的股票：
統一(1216) 晟德(4123) 集盛(1455) 華榮(1608) 大成鋼(2027)
中裕(4147) 台半(5425) 磐儀(3594)
3.連續賣超三日的股票：
潤泰新(9945) 台泥(1101) 聯電(2303) 大同(2371) 旺宏(2337)
永光(1711) 合晶(6182) 精材(3374) 欣興(3037) 台達電(2308)
旺矽(6223) 廣宇(2328)
4.連續賣超二日的股票：
正新(2105) 鴻海(2317) 中鋼(2002) 潤泰全(2915) 興富發(2542)
亞泥(1102) 新普(6121) 金居(8358) 正德(2641) 創惟(6104)
國票金(2889) 精英(2331) 東聯(1710) 國喬(1312) 興農(1712)
東鹼(1708) 中纖(1718) 四維航(5608) 東和鋼鐵(2006) 台肥(1722)
晶豪科(3006) 華邦電(2344) 正隆(1904) 映泰(2399) 力旺(3529)
精星(8183) 飛宏(2457) 耀勝(3207) 光寶科(2301) 宏泰(1612)
昇貿(3305)
5.轉買為賣的股票：
中華電(2412) 台灣大(3045) 網家(8044) 富邦金(2881) 東捷(8064)
友達(2409) 群創(3481) 建錩(5014) 鈊象(3293) 光頡(3624)
大國鋼(8415) 高技(5439) 中美實(4702) 新光鋼(2031) 盛餘(2029)
彩晶(6116) 聯詠(3034) 開發金(2883) 第一金(2892) 永豐金(2890)
宏遠證(6015) 宏捷科(8086) 矽格(6257) 瑞軒(2489) 聯強(2347)
華夏(1305) 新興(2605) 華航(2610) 長榮航(2618) 益航(2601)
東森(2614) 台航(2617) 台驊投控(2636) 允強(2034) 彰源(2030)
中鴻(2014) 燁輝(2023) 中美晶(5483) 元晶(6443) 聯合再生(3576)
太極(4934) 世界(5347) 南茂(8150) 榮剛(5009) 威剛(3260)
菱生(2369) 華紙(1905) 欣銓(3264) 定穎(6251) 南帝(2108)
昇達科(3491) 光罩(2338) 松瑞藥(4167) 台郡(6269) 德宏(5475)
台燿(6274) 南電(8046) 燿華(2367) 建榮(5340) 幃翔(6185)
信音(6126) 良維(6290) 立德(3058) 僑威(3078) 東浦(3290)
廣運(6125) TPK-KY(3673) 佰鴻(3031) 光鼎(6226) 立碁(8111)
久元(6261) 玉晶光(3406) 信昌電(6173) 立敦(6175) 越峰(8121)
致振(3466) 雙鴻(3324) 力致(3483) 強茂(2481) 杭特(3297)
順達(3211) 加百裕(3323) 系統電(5309) 恆大(1325) 聯陽(3014)
台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 春源(2010) 安集(6477) 驊訊(6237)
富采(3714) 威健(3033) 和益(1709) 志信(2611) 運錩(2069)
燁興(2007) 聚和(6509) 晶相光(3530) 中鋼構(2013)
6.賣超前20名：
金融股：
富邦金(2881)
電子股：
群創(3481) 友達(2409) 聯電(2303) 強茂(2481) 彩晶(6116)
日月光投控(3711) 欣興(3037) 旺宏(2337) 光鼎(6226) 台半(5425)
中華電(2412) 盛群(6202) 力成(6239)
傳產股：
中鋼(2002) 大同(2371) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 中石化(1314)
聚和(6509)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：