【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211020)

1.外資連續買超五日以上的股票：

國泰金(2882) 中信金(2891) 台灣高鐵(2633) 合庫金(5880) 彰銀(2801)

玉山金(2884) 中壽(2823) 英業達(2356) 新唐(4919) 類比科(3438)

南亞科(2408) 鈺創(5351) 均豪(5443) 合一(4743) 宏璟(2527)

2.連續買超四日的股票：

元大金(2885) 南亞(1303) 佳世達(2352) 宏達電(2498) 愛地雅(8933)

群益證(6005) 緯創(3231) 福懋(1434) 茂迪(6244) 嘉晶(3016)

益登(3048) 富喬(1815) 信邦(3023) 中環(2323) 達爾膚(6523)

3.連續買超三日的股票：

宏碁(2353) 晶宏(3141) 台中銀(2812) 仁寶(2324) 龍巖(5530)

聯發科(2454) 榮運(2607) 中菲行(5609) 方土昶(6265) 光環(3234)

濱川(1569) 萬潤(6187) 晶焱(6411)

4.連續買超二日的股票：

台積電(2330) 誠美材(4960) 華星光(4979) 統振(6170) 上詮(3363)

新鉅科(3630) 安泰銀(2849) 云辰(2390) 技嘉(2376) 凌陽(2401)

上銀(2049) 同致(3552) 陽明(2609) 大亞(1609) 友訊(2332)

伍豐(8076) 矽統(2363) 宣德(5457) 禾昌(6158) 順德(2351)

元太(8069) 光磊(2340) 國碩(2406) 廣明(6188) 國巨(2327)

華容(5328) 鴻準(2354) 朋程(8255) 健和興(3003) 遠雄港(5607)

倉和(6538) 廣穎(4973) 圓剛(2417)

5.轉賣為買的股票：

可成(2474) 漢磊(3707) 福邦證(6026) 華南金(2880) 新光金(2888)

台塑(1301) 中華化(1727) 亞聚(1308) 力鵬(1447) 萬海(2615)

國產(2504) 偉詮電(2436) 穩懋(3105) 台橡(2103) IET-KY(4971)

泰鼎-KY(4927) 台表科(6278) 中探針(6217) 中光電(5371) 福華(8085)

普誠(6129) 太景*-KY(4157) 長興(1717) 長科*(6548)

6.買超前20名：

金融股：

新光金(2888) 中信金(2891) 玉山金(2884)

電子股：

宏碁(2353) 緯創(3231) 光洋科(1785) 光磊(2340) 佳世達(2352)

華通(2313) 鈺創(5351) 台積電(2330) 揚明光(3504) 漢磊(3707)

順德(2351) 鴻準(2354)

傳產股：

華新(1605) 大亞(1609) 長榮(2603) 中華化(1727) 基泰(2538)

(時報資訊)

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