【時報-台北電】美股四大指數周三(20日)漲跌互見，財報沖淡通膨疑慮，道瓊、標普逼近歷史高點。美元走軟、公債殖利率上揚，油金上漲，比特幣創高，終場四大指數漲跌幅介於-0.21~+0.43%，台股ADR均以下跌作收。

週三台股以上漲35.53點的16,936.20點開出後，早盤最高來到上漲73.19點的16973.86點，但隨後在水泥、觀光、造紙、光電等類股走弱，加上期貨月結算的影響，指數震盪走低拉回平盤上下震盪，終場以下跌12.85點的16,887.82點作收，成交量2,668.86億元。三大法人合計賣超55.48億元：外資賣超49.19億元、投信買超10.32億元、自營商賣超16.62億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，後續仍要補量上攻才有機會突破季線壓力。

（2）、均線：守住月線，仍有機會挑戰季線。

（3）、技術指標：10/14KD黃金交叉，週三KD持續上揚，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

週三櫃買指數開高震盪走高，上漲0.50%，收在206.99點，將挑戰半年線~季線壓力。

觀盤重點，週二指數突破月線，週三盤中雖有意挑戰17,000點，但在追價買盤不足與期貨月結算的影響下，指數最後小跌作收，反而OTC表現較佳，短線選股可留意IC設計、電動車電池、低軌衛星、汽車零組件、載板等。(日盛投顧提供)

(時報資訊)

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