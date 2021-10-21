小編今天（21日）精選5件不可不知的國內外財經大事。統計處指出，預估10月外銷訂單金額落在630億美元至645億美元，年增22.1％至25％，連20紅可以確立，加上前三季表現，若10月訂單如預期，今年前十月可望突破去年全年5336.6億美元水準，第四季只要維持住，全年訂單金額年增率至少22％，今年可望首度突破6000億美元大關，再創新高。

【1】連19紅！外銷訂單熱爆了 全年拚6000億美元

太旺了！9月我外銷訂單金額達629億美元，年增25.7％，不但優於預期，連19紅，更創金融海嘯後第二長成長紀錄。經濟部預測，在傳統第四季業績會旺過第三季情況下，全年外銷訂單可望首次破「6」字頭，達到6000億美元以上。

【2】中經院：通膨預期若燒起來很可怕

中華經濟研究院20日指出，預估今年CPI年增率為1.84％，已是今年來第三度上修，且較2020年的-0.24％差距2.08個百分點；今年國內躉售物價指數WPI年增率則估計達7.28％，與去年的-7.77％，差距擴大到15.05個百分點。

【3】作夢行情來了 18檔新興科技燒

第四季「作夢行情」夯，新興題材超搶戲！「元宇宙」正萌芽，宏達電新品VIVE Flow開啟「元宇宙」大門，激勵股價20日亮燈漲停；法人指出，AI、新能源車、5G等「新興科技」，將成未來二至五年投資新趨勢，威盛、亞信等18檔新興題材概念股買盤提前卡位。

【4】美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄羞愧

中國神舟13號3名航天員，目前正在天宮空間站（太空站）展開長達6個月的留駐任務。有美國傳媒形容，神舟13號的任務包括太空漫步和技術驗證。但是最讓人印象深刻的，可能還是中國太空站本身，因為天宮太空站內部光鮮有如Apple商店，足令美國與俄羅斯主導的國際太空站羞愧。

【5】艾司摩爾：EUV產能飆到2025年

微影設備大廠艾司摩爾（ASML）20日召開法人說明會，預期邏輯製程及DRAM製程將加速導入極紫外光（EUV）微影技術，2022年EUV曝光機年產能將提升至55台，全球EUV產能進入成長爆發階段，並且將一路創新高到2025年。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意