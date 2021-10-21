洞察疫情改變了現代人生活消費習慣，線上採購占比持續增加，為加速數位轉型，代理「了凡油雞．燒臘．飯．麵」、「添好運」兩米其林餐飲品牌，並自營商場「HOYII北車站和億」的和億生活集團宣布，以「hoyiiGO生活購」為自有電商平台命名，並推出全新CI識別系統與icon，目標今年底前衝出1500萬元業績，並與實體通路分進合擊、線上線下拚動能。
和億生活該集團內的「特特販行銷」部門主要負責自有電商、外部電商合作，販售米其林雙星「了凡油雞．燒臘．飯．麵」、「添好運」二十餘款冷凍、冷藏、常溫品。今年下半年除與小美、泰山聯名在7-11推出聯名冰品及飲料、並首度跨足外部零售通路，將「了凡」、「添好運」之冷凍、冷藏、常溫品上架「安永鮮物」十家實體門市銷售，和億生活集團蘇嬉螢執行長表示，預估到年底特販行銷部業績上看五千萬，自有電商「hoyiiGO生活購」約占30％。
蘇嬉螢執表示，為朝優質綜合電商平台邁進，「hoyiiGO生活購」投入500萬元進行系統升級及平台內容優化，強化並整合目前現有會員系統與數位工具的串接，促使線上線下更緊密，提供消費者更便利及全面化服務。更名為「hoyiiGO生活購」後將以「好食．好物．好生活」為品牌宗旨，優選具國際指標性、國際認證的商品上架販售，除銷售自家代理之米其林一星品牌「了凡油雞．燒臘．飯．麵」及「添好運」冷凍、冷藏、常溫品外，也可以輕鬆購得自然、純淨、無添加的「吉品養生」、全國最優質安心且具國家級檢驗保證的「安永鮮物」及來自澳洲，健康、安全、無污染的「獵人谷之夢」等優質品牌之商品。
為提升品牌識別度，賦予全新設計理念，「hoyiiGO生活購」新LOGO主要色系以高貴奢華的紫色為主，為「hoyiiGO生活購」融入尊貴且高質感的經營概念，「六角型徽章」的新icon，每個弧形皆代表不同的意義，延續集團精神，優質、誠信、積極、多元、創新、卓越的品牌文化，期許「hoyiiGO生活購」為集團帶來新動能。
為搶振興商機，和億生活集團旗下米其林一星品牌「了凡油雞．燒臘．飯．麵」和「添好運」即日起至12月31日推出「振興5倍，好運11倍」活動、自有電商平台「hoyii GO生活購」祭出振興六大優惠、自有商場「HOYII北車站」更集結10家餐飲及時尚品牌，最低下殺5折，全力搶攻線上線下，並加碼推出「用多少送多少」米其林振興券，預估今年將發出6,000萬元米其林振興券，截至今日，線下業績約成長5成，線上業績成長約1成，振興五倍券迎來報復性消費，大大提升外食需求，彷彿久旱逢甘雨，明顯為Q4注入活水。
(時報資訊)
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