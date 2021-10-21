紙本五倍券領到手了嗎？根據經濟部統計，已在超商、五倍券官網完成第一梯次紙本券預訂者，達1193萬人，不過，截至昨(20日)晚間為止，還有14萬人尚未領取，提醒民眾可別忘記今(21日)是至原預訂超商或指定通路進行領券的最後一天，截止時間為22時。

根據《三立新聞網》報導，截至10/20晚間9點止，還有14萬3358人尚未完成領取；提醒民眾若逾期未領，可重新數位綁定或改郵局預約領取。至於還沒預訂領取的民眾，也可使用數位綁定、郵局網路預約，或可於10/25日開放第二梯紙本預訂時再至官網、四大超商進行預訂。

以下為《中時新聞網》特別整理紙本五倍券領取流程：

✔️超商：

收到簡訊通知或到官網查詢→超商事務機插入健保卡或輸入領券序號→列印小白單→持小白單及健保卡到櫃台領取及簽收。

(只能在原預訂超商門市領取，領取時間為9:00AM-22:00PM)

✔️五倍券官網：

收到簡訊通知或到官網查詢→到自己選擇的通路(超商、超市、藥妝)領取。

管道1.超商領取：持健保卡或領券序號→於事務機插入健保卡或輸入序號→列印小白單→持小白單及健保卡領取簽收。

管道2.超市或藥妝店：帶領券序號和身分證件正本到門市櫃台確認後簽收。

(領取時間為9:00AM-22:00PM)

(時報資訊)