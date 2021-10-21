一名女網友表示，因為身上背負龐大債務，一個月要償還銀行7萬多元的貸款，若加上生活費起碼要找月薪8萬的工作，但就算自己身兼3份工，也不可能一個月賺8萬元，並將其PO上網尋求網友建議，不少人推薦她從事24小時看護，月賺8萬不是問題。

原PO昨（19）日於論壇《Dcard》指出，因為玩博弈，把自己搞得負債累累，等到她從中「清醒」後，一切都已來不及，現在每個月要還銀行的貸款高達7萬多元，但再加上每個月的生活費，月薪起碼要8萬元，才夠生活。

原PO說，撇除偏門的工作，就算一天兼職3份工作，月薪也達不到8萬元，若做大夜班作業員和其他兼職，收入也不夠還錢，她崩潰地問「有更好的建議嗎？」更透露自己是幼保科系畢業，但沒有考取任何相關證照，「所以就已經失去一大半的工作機會了，我真的很想認真工作還貸款，可是又找不到工作，真的好無力。」

境遇曝光後，多數人認為做看護最適合她，「看護24小時的我聽過有到6至7萬，可以問看看」、「推24hr的台籍看護，認真不騙，但真的辛苦」、「24hr看護應該是妳的最佳選擇，幼保系算有一點點優勢，但妳真的要好好做欸」、「既然是幼保的有考慮考保姆證照嗎？台北24小時到宅保姆都有開到6至7萬」、「24小時看護吧！現在疫情，外勞比較少很缺工，遇到敢開的，8萬不是問題，一天就2000起跳了，如果有證照更好，可以開更高」。

(時報資訊)