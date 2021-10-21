【時報-倫敦20日電】10/20倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 10/20 10/19 漲跌

錫 38215.00 37710.00 +505.00

鎳 20963.00 20050.00 +913.00

鋅 3563.50 3508.00 +55.50

鋁 3069.50 3112.00 -42.50

銅 10185.50 10149.50 +36.00

鉛 2417.50 2376.00 +41.50

(呂方維)(商品行情網)

(時報資訊)

#基本金屬 #期貨 #期銅

重要商品行情

（更新：2021/10/21）
紐約近月RBOB汽油
2.5084 +0.03
日本近月RSS3橡膠
218.00 +1.00
紐約近月天然氣
5.170 +0.08
紐約近月黃金
1784.9 +14.40
紐約近月輕質原油
83.87 +0.91
BDI綜合指數
4751 +37.00
倫敦三個月期銅
10185.50 +36.00
芝加哥近月黃豆
1245.5 +17.50
芝加哥近月玉米
539.25 +9.00
紐約近月棉花
110.73 +2.90
倫敦三個月期鎳
20963.00 +913.00
倫敦近月布蘭特
85.82 +0.74

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