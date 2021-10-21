時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.金額達629億美元，9月外銷訂單史上新高。(工商時報)

2.台股攻萬七，主流在電子。(工商時報)

3.劉揚偉：電動車2024全面起飛。(工商時報)

4.太空產業起飛，打造台版NASA。(工商時報)

5.中經院上修，今年經濟成長率估5.84%。(工商時報)

6.全球7成國家放寬國門管制，公衛專家促邊境解封救經濟。(中國時報)

7.中經院示警，通膨明顯有感。(經濟日報)

8.電視面板價格大跳水，10月跌幅史上最大。(經濟日報)

9.晶圓代工Q4依舊豔陽高照，世界先進、力積電漲勢放緩。(電子時報)

10.車用晶片2022報價再拉升，估漲幅10~20%。(電子時報)

大陸頭條：

1.滬指收跌0.17%，白酒股拉升。(新浪財經網)

2.樓市降溫，70城房價逾6年來首次普跌。(新浪財經網)

3.LPR「橫盤」18個月，未影響企業實際貸款利率下行。(證券日報)

4.前3季全國使用外資增長19.6%，結構不斷優化。(經濟參考報)

5.中證監堅決抑制大宗商品過度投機。(香港信報)

　國際頭條：

　1.克里姆林宮：今年普丁與拜登會面有「現實可能性」。﹙路透社﹚

　2.中移動前三季淨利年增6.9%，客戶總數達9.56億戶。﹙路透社﹚

　3.LNG船運運費兩周內翻漲一倍以上，歐亞電力危機推升船運需求。﹙路透社﹚

4.習近平推行全國性房地產稅計畫遇阻。(華爾街日報)

　5.中國恆大取消以26億美元出售恆大物業多數股權的計畫。(華爾街日報)

　6.FDA批准莫德納和嬌生的新冠疫苗加強針。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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