【時報記者郭鴻慧台北報導】國際棕櫚油價格狂飆侵蝕獲利，南僑(1702)自結9月稅後純益約9141萬元，月減0.1%，年減42.2%，每股純益0.37元，前9月稅後純益約7.8億元，年增21.79%，每股純益3.14元。

南僑指出，9月獲利大減原因，除了因持股南僑上海公司由96.15%降至81.73% ，國際棕櫚油價格去年9月還在730多美元，今年已經漲到1,230多美元，國際棕櫚油價格較去年同期增加約68%，推升兩岸油脂事業成本。由於棕櫚油是南僑的重要原料之一，面對價格的飆升，南僑正在研擬對策中。

南僑9月獲利較去年同期減少6733萬元，最主要係在全球原物料價格大幅上漲情況下，國際棕梠油價格較去年同期增加約68%，因此造成兩岸油脂事業成本不利影響數約5121萬元，再加上南僑食品集團(上海)公司，今年綜合持股比率已由96.15%變動為81.73%，因此，9月大陸油脂損益認列較原比率認列減少約1900萬元。

(時報資訊)

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