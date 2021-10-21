【時報-盤前掃瞄】國內消息：
1.9月外銷訂單強強滾！經濟部20日公布9月外銷訂單金額衝上629億美元，創下歷年單月最高，較去年同期大增25.7％，連續19個月正成長。累積前三季，外銷訂單金額4816.3億美元，亦創歷年同期新高。
2.高雄「城中城」一把大火，燒出弱勢蝸居族的困境。為擴大租屋房源、鼓勵包租代管，台北市地政局20日宣布開全台先例，通過房東族可減免地價稅、房屋稅的優惠政策，兩項稅率均分別減徵40％。但此次減稅對象只針對個人房東，並不包括建商及企業房東在內。
3.美國財政部下半年匯率報告發布在即，人民幣及新台幣兩大「被觀察」貨幣升勢延續，人民幣對美元一舉衝破人民幣6.4元，新台幣20日則收在27.911元的逾兩周新高。反觀日圓疲軟不振，使得新台幣1元對日圓交叉匯率衝高至4.097日圓的1998年8月31日以來新高，代表現在進場買日圓，可說是逾23年最好的價格。
4.美商微軟（Microsoft）在台設雲端資料中心有譜了！微軟剛以台灣微軟營運有限公司名義，斥資新台幣近24億元，向宏泰電工購入南崁廠房及土地，市場據此推測，微軟雲端資料中心將落腳在桃園南崁。對此，宏泰電工僅表示，南崁廠土地及廠房交易內容，一切以重訊公告為準，其他不便多談。
5.經濟部投審會20日公布今年前三季外資來台投資狀況，累計僑外投資件數為1,968件，較去年同期減少23.57％；在核准金額部分，投增金額計44.17億美元，較上年同期減少30.47％。投審會表示，投資件數、金額雙雙減少，這是因全球新冠疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。
6.嚇不退的投資熱情。9月下旬全球資本市場出現亂流，股市震盪加劇，但據國泰金控20日公布的國民經濟信心調查，10月民眾投資台股意願連續第17個月為正數，是2010年3月啟動調查以來持續最長期間，且10月依舊有26％的受訪者有意將現金或存款轉入股票投資，股票投資意願指數為4.8。
7.美股費半19日大漲1.28％，台積電ADR也強漲1.4％，一度帶動台股加權指數20日攻上16,973點，萬七僅一步之遙，惟隨權值龍頭台積電股價紅翻黑，大盤回落平盤附近，收在16,887點，成交值微縮至2,682.2億元；值得留意的是，由於美科技股財報優於預期，市場對電子股寄予厚望，整體成交比重連兩日在6成以上，有望重掌多頭兵符，領軍台股反攻萬七。
8.聯發科全力進攻5G市場，隨著3GPP R16標準將於2022年進入商用化階段，聯發科無線通訊事業部技術規劃總監李俊男指出，除了目前的5G數據機晶片M80之外，2022年還將以台積電先進製程打造的5G旗艦手機晶片進攻市場，強化聯發科在5G的競爭力。
9.中華經濟研究院20日指出，預估今年CPI年增率為1.84％，已是今年來第三度上修，且較2020年的-0.24％差距2.08個百分點；今年國內躉售物價指數WPI年增率則估計達7.28％，與去年的-7.77％，差距擴大到15.05個百分點。
中經院經濟展望中心分析，全球經濟反彈復甦推升各項物資需求，加上「五缺」等因素推升國內外物價水準，導致通貨膨脹明顯有感。中華經濟研究院長張傳章表示，通膨議題從民眾來看更能體會，近期發現物價普遍上漲，民眾擔心物價會一路上去就下不來了，「通膨預期」比通膨嚴重，一旦預期燃燒起來，會很可怕。
10.中華經濟研究院20日上修2021年台灣經濟成長率至5.84％，較第三季預估的5.16％增加0.68個百分點，為後金融海嘯時期來的11年新高。中華經濟研究院長張傳章表示，新修正數據已加入振興五倍券效益與大陸限電的負向衝擊。
11.電動車市場正快速成長，鴻海董事長劉揚偉20日在三三會演講時指出，電動車保守估計每年成長20％，電動車發展是台灣的機會，預估2024年全球電動車就會全面起飛。整體產值將高達6,000億美元，台灣每一個企業，都應該要在電動車產業中，找到自己的位置。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：