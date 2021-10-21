【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.9月外銷訂單強強滾！經濟部20日公布9月外銷訂單金額衝上629億美元，創下歷年單月最高，較去年同期大增25.7％，連續19個月正成長。累積前三季，外銷訂單金額4816.3億美元，亦創歷年同期新高。

2.高雄「城中城」一把大火，燒出弱勢蝸居族的困境。為擴大租屋房源、鼓勵包租代管，台北市地政局20日宣布開全台先例，通過房東族可減免地價稅、房屋稅的優惠政策，兩項稅率均分別減徵40％。但此次減稅對象只針對個人房東，並不包括建商及企業房東在內。

3.美國財政部下半年匯率報告發布在即，人民幣及新台幣兩大「被觀察」貨幣升勢延續，人民幣對美元一舉衝破人民幣6.4元，新台幣20日則收在27.911元的逾兩周新高。反觀日圓疲軟不振，使得新台幣1元對日圓交叉匯率衝高至4.097日圓的1998年8月31日以來新高，代表現在進場買日圓，可說是逾23年最好的價格。

4.美商微軟（Microsoft）在台設雲端資料中心有譜了！微軟剛以台灣微軟營運有限公司名義，斥資新台幣近24億元，向宏泰電工購入南崁廠房及土地，市場據此推測，微軟雲端資料中心將落腳在桃園南崁。對此，宏泰電工僅表示，南崁廠土地及廠房交易內容，一切以重訊公告為準，其他不便多談。

5.經濟部投審會20日公布今年前三季外資來台投資狀況，累計僑外投資件數為1,968件，較去年同期減少23.57％；在核准金額部分，投增金額計44.17億美元，較上年同期減少30.47％。投審會表示，投資件數、金額雙雙減少，這是因全球新冠疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。

6.嚇不退的投資熱情。9月下旬全球資本市場出現亂流，股市震盪加劇，但據國泰金控20日公布的國民經濟信心調查，10月民眾投資台股意願連續第17個月為正數，是2010年3月啟動調查以來持續最長期間，且10月依舊有26％的受訪者有意將現金或存款轉入股票投資，股票投資意願指數為4.8。

7.美股費半19日大漲1.28％，台積電ADR也強漲1.4％，一度帶動台股加權指數20日攻上16,973點，萬七僅一步之遙，惟隨權值龍頭台積電股價紅翻黑，大盤回落平盤附近，收在16,887點，成交值微縮至2,682.2億元；值得留意的是，由於美科技股財報優於預期，市場對電子股寄予厚望，整體成交比重連兩日在6成以上，有望重掌多頭兵符，領軍台股反攻萬七。

8.聯發科全力進攻5G市場，隨著3GPP R16標準將於2022年進入商用化階段，聯發科無線通訊事業部技術規劃總監李俊男指出，除了目前的5G數據機晶片M80之外，2022年還將以台積電先進製程打造的5G旗艦手機晶片進攻市場，強化聯發科在5G的競爭力。

9.中華經濟研究院20日指出，預估今年CPI年增率為1.84％，已是今年來第三度上修，且較2020年的-0.24％差距2.08個百分點；今年國內躉售物價指數WPI年增率則估計達7.28％，與去年的-7.77％，差距擴大到15.05個百分點。

中經院經濟展望中心分析，全球經濟反彈復甦推升各項物資需求，加上「五缺」等因素推升國內外物價水準，導致通貨膨脹明顯有感。中華經濟研究院長張傳章表示，通膨議題從民眾來看更能體會，近期發現物價普遍上漲，民眾擔心物價會一路上去就下不來了，「通膨預期」比通膨嚴重，一旦預期燃燒起來，會很可怕。

10.中華經濟研究院20日上修2021年台灣經濟成長率至5.84％，較第三季預估的5.16％增加0.68個百分點，為後金融海嘯時期來的11年新高。中華經濟研究院長張傳章表示，新修正數據已加入振興五倍券效益與大陸限電的負向衝擊。

11.電動車市場正快速成長，鴻海董事長劉揚偉20日在三三會演講時指出，電動車保守估計每年成長20％，電動車發展是台灣的機會，預估2024年全球電動車就會全面起飛。整體產值將高達6,000億美元，台灣每一個企業，都應該要在電動車產業中，找到自己的位置。

(時報資訊)