【時報-盤前掃瞄】基本面：
1.前一交易日新台幣以27.911元兌一美元收市，升值2.4分，成交值為9.12億美元。
2.集中市場20日融資增為2466.85億元，融券增為594403張。
3.集中市場20日自營商賣超16.62億元，投信買超14.74億元，外資賣超49.88億元。
4.台商戶外鞋大廠鈺齊-KY，20日公布的自結第三季及前三季獲利表現亮眼，第三季合併營收逾41.49億元，季增19.27％、年增29％。受惠於單季「三率三升」助威，稅後盈餘3.42億元、年增85％，僅次於2019年第三季4.06億元，創同期次高，EPS 1.84元，優於2020年同期的1.05元。
5.封測大廠力成積極布局邏輯IC先進封裝市場，隨著竹科三廠完成無塵室建置及設備陸續進入裝機階段，力成將在2022年上半年擴大CMOS影像感測器（CIS）封裝量產規模，面板級扇出型封裝（FOPLP）新增產能將在2022年下半年開出。
6.數字科技表示，近期國內疫情逐漸穩定，因上半年疫情而延宕婚禮的新人們陸續重啟規劃，婚禮市場明顯開始出現回溫跡象，帶動旗下平台「Marry結婚吧」近兩個月詢問量激增兩倍，有望帶動該平台營運回溫。此外，數字科技也指出，除了婚宴市場復甦以外，疫情趨緩也帶動其他平台如518熊班、小雞上工與Tasker出任務等平台營運增溫，將有望為數字科技第四季以及明年營運帶來新動能。
7.資訊服務廠商精誠資訊今年前三季營收219億元，年增27.7％，寫下同期新高。精誠表示，9月以及第三季寫下好成績，主要是因為雲端帶動，包括企業朝雲發展需求持續增長，且混合多雲環境已成為常態。展望第四季，精誠預估，在新的雲端平台推出帶動之下，2021年全年來自雲端服務的營收占比，有望達到集團總營收約兩成的目標。
8.儘管大環境有長短料、限電等不利因素干擾，但傳統旺季客戶需求依舊強勁，不受外在干擾，健鼎、瀚宇博都客觀看待第四季市場狀況。
9.受產品結構改變以及九月下旬些微限電影響，正崴第三季營收略顯不旺，展望第四季公司表示，看好主力美系客戶新品推出、通路銷售續強、轉投資森崴能源（6806）工程認列挹注等，力拚第四季營運要較第三季和去年同期成長。
10.台灣鋼鐵集團旗下精剛精密執行長吳柏成表示，該公司已從原來的鈦、鎳及鈷合金等非鐵金屬材料供應商，逐漸延伸到中下游產線，生產航太等相關零組件產品，打造一條龍產線與一站購足的供應鏈，期望成為航太國際供應鏈的重要供應商。
(時報資訊)
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