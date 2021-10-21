【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周三收盤，道瓊工業指數漲152.03點或0.43%，為35,609.34點，盤中創歷史新高。標普500指數漲16.56點或0.37%，為4,536.19點。那斯達克指數跌7.41點或0.05%，為15,121.68點。

2.比特幣衝破6.6萬美元，創新高。美國首檔比特幣期貨ETF周二正式上市，首日開出紅盤，顯示投資人反應熱烈，旺盛買氣帶動加密貨幣投資熱潮，比特幣行情一舉衝破6.6萬美元，再創歷史高點。

3.IMF下修今年亞洲，經濟成長預測至6.5％。基於Delta變種病毒造成亞洲部分地區確診案例攀升，國際貨幣基金（IMF）19日將亞洲2021年經濟成長預測由7.6％下調至6.5％。儘管如此，亞洲仍是2021年全球經濟成長最快速的地區。

4.臉書下周宣布更名，轉型發展元宇宙。外媒引述消息報導臉書可能在下周宣布公司更名，未來旗下包括臉書、Instagram、WhatsApp等社交平台及其他事業都將由新成立的母公司管理，目的是讓臉書從社交媒體轉型為發展元宇宙（Metaverse）的科技公司。

5.ECB大鷹派德央總裁魏德曼請辭。德國央行總裁魏德曼（Jens Weidmann）20日宣布年底辭職。他兼任歐洲央行（ECB）執行委員會成員，因貨幣政策立場保守而被視為ECB大鷹派。外界揣測他辭職後，ECB立場可能略為往鴿派方向傾斜。

6.UN報告：化石燃料增產，危及氣候目標。搶在全球氣候變遷大會召開之前，聯合國（UN）20日發布報告顯示，全球各大化石燃料生產國未來幾年仍計畫提高煤炭、石油與天然氣產量，而這將導致全球升溫控制於攝氏1.5度內的目標更難達成。

7.天然氣價格狂飆效應，美燃煤發電7年來首度增加。面對天然氣價格狂飆，美國電力公司正大舉增加煤炭消耗，並導致今年燃煤發電預料將創下七年來首度增加。然而這項趨勢的改變，也令全球對抗氣候變遷的努力受到重創。

8.聯準會理事沃勒警告：通膨不降溫，Fed可能提前升息。美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）表示，他支持Fed從11月開始縮減購債，而通膨若是在今年年底前不見降溫，Fed的升息時間可能會提前。

9.魷魚遊戲夯，網飛新會員暴增。全球最大串流媒體服務公司網飛（Netflix）19日（周二）表示，最新韓國影集《魷魚遊戲》（Squid Game）推出後引發轟動，成功吸引許多新會員，帶動上季業績，也預料接下來更多內容助陣下，年底前會員人數將加速增長。

10.零售商恐慌搶貨，供應鏈危機加劇。今年以來全球供應鏈大亂遲遲未解，零售商及製造商擔心年終購物季商品缺貨，不惜向上游超量下單或提前下單搶貨，但這樣的恐慌行為只讓供應鏈危機雪上加霜。

11.口袋深、據點廣，大企業嘸怕供應瓶頸。供應鏈瓶頸衝擊全球產業，然而包括寶僑（P＆G）和宜家家居（IKEA）在內的大型企業憑藉口袋深、據點廣和市占高等優勢，避免供應鏈瓶頸威脅公司獲利。

12.改24hr營運仍緩不濟急，洛杉磯港20萬個貨櫃卡外海。美國洛杉磯港執行董事塞洛卡（Gene Seroka）表示，在美國總統拜登上周宣布該港口改為24小時營運後，這個北美最大貨櫃港口目前仍有約20萬個貨櫃卡在外海、等待靠港卸貨。

(時報資訊)